Протягом минулої доби окупаційні війська здійснили атаки на 44 населені пункти Сумської області. Ворог гатив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ворожих ударів у різних громадах області є жертви та поранені:

Хотінська громада: внаслідок прицільного удару російського безпілотника загинув 38-річний чоловік.

Глухівська громада: через ворожу атаку загинули двоє чоловіків віком 52 та 58 років. Восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – чотири жінки (віком 57, 58, 86 та 92 роки) та четверо чоловіків (віком 33, 37, 54 та 82 роки).

Буринська громада: ворожий дрон поцілив у цивільний автомобіль. На місці атаки загинула 48-річна жінка, 58-річний чоловік отримав травми.

Через ворожі атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі й об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня Сумська область опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Ворожі БпЛА поцілили у житлові сектори у Конотопській та Шосткинській громадах.