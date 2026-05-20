"Копійки передає": акторка Анна Саліванчук публічно "наїхала" на екс-чоловіка за ігнорування дітей

Акторка Анна Саліванчук та нардеп Олександр Божков мають двох синів. Проте, за словами акторки, він навіть не бере від дітей слухавку

У Instagram Анна Саліванчук написала, що їй доводиться багато працювати, щоб забезпечити двох дітей, доки їхньому батьку нібито все одно. За її словами, колишній чоловік не бачиться з синами, не телефонує їм, не бере від них слухавки та не вітає зі святами.

Фінансово він нібито допомагає, проте акторка написала, що він "передає копійки.

"Хочеться засмагати. Але треба працювати і заробляти на життя двох хлопчаків, бо тату дітей пох… Батько моїх синів не бачить їх, не телефонує їм, не вітає, не бере слухавку від синів. Але не буду наговорювати, копійки кожного місяця передає", - каже Саліванчук.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.