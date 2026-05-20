Російський удар по Вільнянську: серед чотирьох поранених – двоє дітей
Під ранок 20 травня російські війська здійснили атаку на Запорізький район. Під ударом опинився Вільнянськ
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Удар прийшовся по приватному будинку – оселя зруйнована, після влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками понівечені сусідні оселі та автомобіль.
Через ворожий обстріл поранення отримали четверо людей. Серед постраждалих – чоловік, жінка та двоє дітей: 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Усім надається необхідна допомога.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 909 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжя та Запорізькому району поранення отримали семеро людей, серед яких – троє дітей.
