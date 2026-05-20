У ніч на 20 травня російські війська вкотре масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали, а також об’єкти цивільної та критичної інфраструктури обласного центру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака, а також ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки в Одесі зафіксовано руйнування та пошкодження у кількох районах:

В одному з районів міста ворожий дрон поцілив в одноповерховий будинок – він повністю зруйнований, на місці прильоту рятувальники ліквідували пожежу.

Зафіксовано влучання безпілотника на рівні 18-го поверху недобудованої 24-поверхової будівлі, удар відбувся без подальшої детонації.

Спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях, де зберігався посуд.

Окрім цього, ушкоджень зазнали об'єкт критичної інфраструктури, декілька житлових будинків поруч, згоріли декілька цивільних автомобілів, а на території одного з міських парків зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА.

Для ліквідації наслідків нічної атаки та гасіння пожеж від ДСНС залучалися 86 рятувальників та 20 одиниць спецтехніки, а також 4 добровольці й 1 одиниця техніки від Асоціації добровільних пожежних України.

За попередніми даними, загиблих чи постраждалих немає, обійшлося без жертв.

На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські війська здійснили чергову атаку на Дніпро. Двоє людей загинули, шестеро – дістали поранення.