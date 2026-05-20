Нічний масований удар по Одесі: зруйнований будинок, пошкоджена 24-поверхівка та склад
У ніч на 20 травня російські війська вкотре масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали, а також об’єкти цивільної та критичної інфраструктури обласного центру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака, а також ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки в Одесі зафіксовано руйнування та пошкодження у кількох районах:
- В одному з районів міста ворожий дрон поцілив в одноповерховий будинок – він повністю зруйнований, на місці прильоту рятувальники ліквідували пожежу.
- Зафіксовано влучання безпілотника на рівні 18-го поверху недобудованої 24-поверхової будівлі, удар відбувся без подальшої детонації.
- Спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях, де зберігався посуд.
- Окрім цього, ушкоджень зазнали об'єкт критичної інфраструктури, декілька житлових будинків поруч, згоріли декілька цивільних автомобілів, а на території одного з міських парків зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА.
Для ліквідації наслідків нічної атаки та гасіння пожеж від ДСНС залучалися 86 рятувальників та 20 одиниць спецтехніки, а також 4 добровольці й 1 одиниця техніки від Асоціації добровільних пожежних України.
За попередніми даними, загиблих чи постраждалих немає, обійшлося без жертв.
На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань.
Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські війська здійснили чергову атаку на Дніпро. Двоє людей загинули, шестеро – дістали поранення.