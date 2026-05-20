01:35  20 травня
Ведуча Леся Нікітюк показала, як її маленький син уже ходить
00:55  20 травня
"Копійки передає": акторка Анна Саліванчук публічно "наїхала" на екс-чоловіка за ігнорування дітей
23:40  19 травня
Смертельна ДТП на Житомирщині: мотоцикл вилетів у кювет
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 08:12

Росіяни атакували склади та підприємства на Дніпропетровщині: наслідки обстрілів

20 травня 2026, 08:12
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч та вранці 20 травня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, ударні безпілотники та ствольну артилерію. Під ворожим ударом опинилися два райони області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі через нічну атаку загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок прильотів пошкоджений великий продуктовий склад, приватні житлові будинки та автомобіль.

Госпіталізовані п'ятеро поранених:

  • 42-річна жінка, а також чоловіки 47 і 25 років перебувають у лікарні у важкому стані;
  • двоє чоловіків віком 47 та 40 років перебувають під наглядом медиків у стані середньої тяжкості;
  • 27-річний ​​чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Окрім обласного центру, у Дніпровському районі ворог поцілив по території Петриківської громади, де було понівечене місцеве підприємство.

Не припинявся терор і на Нікопольщині. Росіяни обстрілювали сам Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. У цих населених пунктах пошкоджені промислове підприємство, багатоповерхівка, приватні оселі мешканців та автівки.

На місцях влучань працюють всі екстрені служби, рятувальники та комунальники, які ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, вночі 20 травня російські війська вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали, а також об’єкти цивільної та критичної інфраструктури обласного центру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли наслідки пошкодження загиблі постраждалі
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Четверо загиблих та дев’ятеро поранених: наслідки ворожих ударів по Сумщині
20 травня 2026, 08:28
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
20 травня 2026, 08:22
Нічний масований удар по Одесі: зруйнований будинок, пошкоджена 24-поверхівка та склад
20 травня 2026, 07:59
Батько Єрмака відвідував РФ через Мінськ після виборів 2019 року – "Схеми"
20 травня 2026, 07:54
Російський удар по Вільнянську: серед чотирьох поранених – двоє дітей
20 травня 2026, 07:48
Мінус 920 солдатів та 60 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян
20 травня 2026, 07:36
У Харкові внаслідок удару БпЛА постраждала 16-річна дівчина
20 травня 2026, 07:36
Масована атака на Сумщину: у Конотопі дрон зруйнував частину багатоповерхівки
20 травня 2026, 07:27
909 ударів за добу: на Запоріжжі поранені 7 людей, серед них діти
20 травня 2026, 07:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »