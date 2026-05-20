У ніч та вранці 20 травня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, ударні безпілотники та ствольну артилерію. Під ворожим ударом опинилися два райони області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі через нічну атаку загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок прильотів пошкоджений великий продуктовий склад, приватні житлові будинки та автомобіль.

Госпіталізовані п'ятеро поранених:

42-річна жінка, а також чоловіки 47 і 25 років перебувають у лікарні у важкому стані;

двоє чоловіків віком 47 та 40 років перебувають під наглядом медиків у стані середньої тяжкості;

27-річний ​​чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Окрім обласного центру, у Дніпровському районі ворог поцілив по території Петриківської громади, де було понівечене місцеве підприємство.

Не припинявся терор і на Нікопольщині. Росіяни обстрілювали сам Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. У цих населених пунктах пошкоджені промислове підприємство, багатоповерхівка, приватні оселі мешканців та автівки.

На місцях влучань працюють всі екстрені служби, рятувальники та комунальники, які ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, вночі 20 травня російські війська вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали, а також об’єкти цивільної та критичної інфраструктури обласного центру.