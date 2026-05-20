20 травня 2026, 07:36

У Харкові внаслідок удару БпЛА постраждала 16-річна дівчина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські війська в ніч на 20 травня вдарили безпілотником по Харкову, постраждала дівчина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"У Новобаварському районі зафіксовано удар ворожим БпЛА. Постраждала 16-річна дівчина", – написав він у Телеграм.

За словами Синєгубова, у неї гостра реакція на стрес. Медики надали їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 19 травня окупанти атакували Харків. У Новобаварському районі внаслідок ворожої атаки безпілотниками пошкоджені щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Постраждало троє людей.

