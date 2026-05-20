Ведуча Леся Нікітюк показала, як її маленький син уже ходить

Ведуча Леся Нікітюк відправилась на відпочинок до моря. Вона показала, як її син Оскар уже робить впевнені кроки

Леся Нікітюк відправилась на відпочинок в Одесу. У соціальній мережі вона показала фото з її сином Оскаром. Можна побачити, як маленький син ведучої впевнено ходить, притримуючись за ходунки.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.