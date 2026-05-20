На Рівненщині вже 14 днів шукають зниклого підлітка: що відомо

На Рівненщині уже два тижні тривають пошуки 15-річного Романа Кирилюка, який зник 5 травня у селі Олександрія Рівненського району. Відтоді про місцеперебування підлітка нічого не відомо

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попри те, що минуло вже 14 днів, масштабні пошукові роботи не припиняються. До операції залучені поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, лісники та місцеві жителі.

Щодня учасники пошуків обстежують лісові масиви, покинуті будівлі та навколишню територію.

Водолази перевіряють водойми, а територію додатково моніторять за допомогою дронів.

Також правоохоронці аналізують записи камер системи "Безпечне місто".

Прикмети Романа: зріст близько 185 см, середньої тілобудови, сірі очі, волосся пофарбоване у бордовий колір.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування хлопця або ви бачили його, правоохоронці просять повідомити за телефонами:

(067) 701 88 72

(067) 495 29 59

(066) 517 36 47

або на спецлінію 112.

