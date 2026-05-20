08:22  20 травня
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
01:35  20 травня
Ведуча Леся Нікітюк показала, як її маленький син уже ходить
00:55  20 травня
"Копійки передає": акторка Анна Саліванчук публічно "наїхала" на екс-чоловіка за ігнорування дітей
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 08:39

На Рівненщині вже 14 днів шукають зниклого підлітка: що відомо

20 травня 2026, 08:39
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині уже два тижні тривають пошуки 15-річного Романа Кирилюка, який зник 5 травня у селі Олександрія Рівненського району. Відтоді про місцеперебування підлітка нічого не відомо

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попри те, що минуло вже 14 днів, масштабні пошукові роботи не припиняються. До операції залучені поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, лісники та місцеві жителі.

Щодня учасники пошуків обстежують лісові масиви, покинуті будівлі та навколишню територію.

Водолази перевіряють водойми, а територію додатково моніторять за допомогою дронів.

Також правоохоронці аналізують записи камер системи "Безпечне місто".

Прикмети Романа: зріст близько 185 см, середньої тілобудови, сірі очі, волосся пофарбоване у бордовий колір.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування хлопця або ви бачили його, правоохоронці просять повідомити за телефонами:

  • (067) 701 88 72
  • (067) 495 29 59
  • (066) 517 36 47
  • або на спецлінію 112.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зник без вісти 4-річний хлопчик. Пошукова операція тривала десять днів. На жаль, дитину знайшли мертвою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область підліток хлопчик розшук поліція
У Запоріжжі чоловік відкрив вогонь по підлітку
19 травня 2026, 22:40
Зникнення дитини на Тернопільщині: 6-річного хлопчика знайшли через 2 години
17 травня 2026, 16:26
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Безкоштовний транспорт і трудові мігранти: ціна популізму
20 травня 2026, 10:57
На Тернопільщині вночі п'яний школяр спалив іномарку на польських номерах
20 травня 2026, 10:54
Пасинок Медведчука отримав громадянство РФ і має бізнес на Донбасі – ЗМІ
20 травня 2026, 10:45
Через обстріли РФ є знеструмлення у шести областях – Міненерго
20 травня 2026, 10:36
В уламках безпілотника, яким росіяни атакували Чернігівщину, виявили підвищений рівень радіації
20 травня 2026, 10:22
Обшуки в трьох обласних управліннях поліції: що відомо
20 травня 2026, 09:59
На Львівщині мікроавтобус придавив легковик: травмувалися троє людей
20 травня 2026, 09:57
Заховала у стелі мікроавтобуса: волинянка намагалася вивезти до Польщі понад 500 пачок сигарет
20 травня 2026, 09:49
Окупанти скинули вибухівку з дрона на молоковоз на Херсонщині: двоє постраждалих
20 травня 2026, 09:40
Хабарі в МВС: у кількох областях затримали високопосадовців – нардеп назвав імена
20 травня 2026, 09:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »