У Херсоні дрон РФ влучив у маршрутку: є постраждалі
У Херсоні російські окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та громадський транспорт
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
За його словами, у середу, 13 травня, близько 11:15 в центральній частині міста ворожий безпілотник влучив у маршрутний автобус комунального підприємства Херсонської міської ради.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро пасажирів. Водій отримав контузію.
Наразі інформація щодо наслідків удару та стану постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 2 травня близько 7:00 російські військові атакували безпілотником по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще восьмеро пасажирів постраждали.
