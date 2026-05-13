У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть

У Києві судитимуть чоловіка, який через дорожній конфлікт пограбував військовослужбовця

Столична поліція повідомила про це.

За даними слідства, інцидент стався під час руху в місті. Водій автомобіля BMW здійснив небезпечний маневр і "підрізав" автомобіль Volkswagen, яким керував потерпілий.

На світлофорі між учасниками руху виник конфлікт. Пасажир BMW вийшов з авто, кулаком розбив дзеркало легковика, після чого почав погрожувати 46-річному водієві фізичною розправою.

Далі чоловік відчинив двері автомобіля потерпілого та забрав мобільний телефон. Згодом він викинув пристрій у лісосмузі.

Обвинуваченому інкримінують правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

