13 травня 2026, 11:56

ЗМІ: екснардеп ОПЗЖ Христенко перебуває на свободі під контролем СБУ

Фото: з відкритих джерел
Колишній народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Федір Христенко, якого підозрювали у державній зраді, після укладення угоди зі слідством перебуває на свободі в Україні

Про це інформує "Українська правда", передає RegioNews.

Водночас, за даними джерел видання, він залишається під охороною та жорстким контролем СБУ.

Оскільки, під час перебування у СІЗО стан здоров’я Христенка суттєво погіршився. Зокрема, він нібито має серйозне захворювання хребта, яке потребує постійного руху та тривалих прогулянок, що було неможливо забезпечити в умовах слідчого ізолятора.

Також джерела стверджують, що Христенко проходив інтенсивні допити у Головному слідчому управлінні СБУ. За словами співрозмовника УП, допити відбувалися майже щодня, а в окремих випадках їх нібито проводив особисто начальник управління СБУ Андрій Швець.

"Українська правда" звернулася до СБУ за коментарем щодо ситуації у справі Христенка, однак у спецслужбі відмовилися коментувати інформацію.

Нагадаємо, торік у вересні в Україні затримали чинного народного депутата IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ". Його розшукували за підозрою у державній зраді та зловживанні впливом. Прізвище затриманого офіційно не озвучували, однак йдеться, вочевидь, про Федора Христенка, якого мали екстрадувати з Дубаю.

