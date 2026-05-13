Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного місцевого жителя

Чоловіка обвинувачують в умисному вбивстві власної матері. Трагедія сталася торік 9 червняу багатоповерхівці на вулиці Максима Кривоноса. Мешканці будинку почули вибух і побачили вогонь у квартирі на четвертому поверсі. Після ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річної жінки, а її сина з численними опіками та травмами доправили до лікарні.

Слідство встановило, що чоловік систематично вчиняв домашнє насильство щодо матері. У день події він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Перед вибухом жінка встигла повідомити сестрі телефоном, що син розлив у помешканні легкозаймисту речовину. Після цього зв’язок обірвався.

За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

