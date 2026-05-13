Фото: ДПСУ

Бійці комендатури швидкого реагування "Шквал" продовжують знищувати російських військових та їхні ресурси у зоні відповідальності підрозділу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Днями під час бойової роботи оператори FPV-дронів виявили та ліквідували групу окупантів, які намагалися переміститися до укриття.

Також завдяки точній роботі оператори повністю знищили прихований склад вибухонебезпечних предметів ворога.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово перекидають техніку та живу силу на Запорізький напрямок. Також ворог поповнює виснажені підрозділи на Донеччині.