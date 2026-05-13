13 травня 2026, 11:33

У Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для росіян

Фото: СБУ
СБУ заблокувала ще одну спробу ворога отримати доступ до Старлінків на території України. У Києві затримано російського агента, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для росіян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Завдання РФ виконував завербований мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині. Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах у столиці і одночасно підшукував "швидкі заробітки" у профільних телеграм-каналах.

В одному з ТГ-чатів чоловік потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю. На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Старлінк за реквізитами, які йому передав куратор з РФ.

Далі фігурант "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе. Дезертир планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань країни-агресора.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента "на гарячому" у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Старлінк.

Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на росіян.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому затримали місцеву жительку, яка за завданням кураторів з РФ займалася реєстрацією та передачею реквізитів Starlink для потреб окупаційних військ.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
