Росія розпочала комбіновану тривалу атаку на критичні об'єкти України

Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

За даними ГУР, у першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони та уражати цивільні об’єкти.

У подальшому Росія планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

Основними цілями називають об’єкти критичної інфраструктури, енергетики, підприємства оборонно-промислового комплексу та будівлі органів державної влади у великих містах.

У ГУР зазначають, що таким чином Росія прагне вплинути на стійкість України у війні, зокрема після відмови від пропозицій перемир’я.

Головне управління розвідки закликало громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що в українському небі перебуває понад сотня російських безпілотників, а протягом дня можливі нові хвилі атак.

Як відомо, в ніч на 13 травня РФ атакувала Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.