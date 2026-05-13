13 травня 2026, 13:02

Росія розпочала комбіновану тривалу атаку на критичні об'єкти України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

За даними ГУР, у першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони та уражати цивільні об’єкти.

У подальшому Росія планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

Основними цілями називають об’єкти критичної інфраструктури, енергетики, підприємства оборонно-промислового комплексу та будівлі органів державної влади у великих містах.

У ГУР зазначають, що таким чином Росія прагне вплинути на стійкість України у війні, зокрема після відмови від пропозицій перемир’я.

Головне управління розвідки закликало громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що в українському небі перебуває понад сотня російських безпілотників, а протягом дня можливі нові хвилі атак.

Як відомо, в ніч на 13 травня РФ атакувала Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

