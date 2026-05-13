Підозру отримав начальник продовольчого складу одного з центрів забезпечення ЗСУ в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Майор вимагав 100 тисяч гривень від представниці компанії, яка постачала добові польові набори для військових. Йдеться про державний контракт із Державним оператором тилу на понад 50 млн грн.

Посадовець, який відповідав за перевірку продукції, штучно затягував процедури, ініціював додаткові перевірки та блокував підписання необхідних документів, після чого висунув вимогу грошей за "безперешкодне" виконання договору.

Фігуранта затримали 8 травня під час одержання коштів. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 915 200 грн.

