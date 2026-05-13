13 травня 2026, 09:47

На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця

Фото: поліція
Тривають масштабні пошуки 15-річного жителя села Олександрія Рівненського району, який пішов із дому ще 5 травня та досі не повернувся

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Роман Кирилюк уже сім днів не виходить на зв'язок, а його місцеперебування залишається невідомим.

Пошуки підлітка тривають безперервно: нацгвардійці, ювенальні поліцейські, лісники та місцеві жителі ретельно обстежують лісові масиви, покинуті будівлі та важкодоступні місця.

Над територією постійно піднімають дрони, які допомагають шукати хлопця з неба.

Також до пошуків залучили водолазів, які обстежують водойми поблизу села Олександрія. Уже перевірили берег річки Горинь та прилеглу територію.

Крім того, оперативники здійснюють пошуки за допомогою системи "Безпечне місто" та відпрацьовують всі версії зникнення підлітка.

Поліція просить допомоги. Якщо ви бачили Романа Кирилюка або знаєте, де він може перебувати, негайно повідомте інформацію за телефонами: (067) 701-88-72, (067) 495-29-59, (066) 517-36-47 або на спецлінію 112.

Нагадаємо, у квітні у Дніпрі знайшли мертвою 14-річну дівчинку, яку шукали добу. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

події Рівненська область пошук зниклі безвісти підліток пошук дитини зникла дитина
