На Київщині колишній правоохоронець передавав дані про ЗСУ сину-агенту РФ

Зазначається, що чоловік раніше працював у правоохоронних органах. Коли він вийшов на пенсію, працював водієм таксі в Київській області. У 2023-2024 роках він тричі фіксував на відеореєстратор свого авто рух військової техніки. Потім ці записи з координатами він надсилав своєму сину.



Його син, за версією слідства, співпрацював з РФ та залучив батька до агентурної мережі. Також на сторінках чоловіка в заборонених російських соцмережах знаходили дописи, де прославлялись окупанти.



На суді чоловік не заперечував провину повністю. Проте він заявив, що нібито не поширював у соцмережах проросійські дописи. Акаунти він нібито використовував лише для спілкування з родичами, і доступ мав також його син. Зазначається, що чоловік міг дійсно не знати, що його син працював на РФ. Проте для кваліфікації його дій не має значення, яка була мета поширення даних про ЗСУ.



Син чоловіка зараз під вартою. Йому інкримінують державну зраду. Та справа ще розглядається.



Чоловіка засудили до 6 років увʼязнення без конфіскації майна.

