Російський удар по Кривому Рогу: 9-місячна дитина у тяжкому стані

Дев'ятимісячна дівчинка, яка постраждала внаслідок російського удару по житловому будинку у Кривому Розі, перебуває у тяжкому стані

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, медикам вдалося врятувати дитині ногу. Для подальшого лікування дівчинку направлять до Дніпра.

У лікарні також перебуває її 23-річна мати, стан якої медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ще трьом жінкам віком 45, 56 та 74 роки допомогу надали на місці.

Унаслідок атаки пошкоджено будинки приватного сектору, дві п’ятиповерхівки та дев’ятиповерховий будинок. Через пошкодження газопроводу без газопостачання залишилися 34 будинки.

У місті тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, росіяни увечері 12 травня атакували Кривий Ріг. Дрон влучив у житловий будинок. Відомо про двох загиблих: це чоловік 43 років та жінка 65 років. Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку.