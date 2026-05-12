Кооператив "Династія": у САП розкрили, який запобіжний захід вимагатимуть для Єрмака

Фото з відкритих джерел

Нещодавно Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Йдеться про справу щодо відмивання грошей на будівництво кооперативу "Династія"

Про це повідомили під час брифінгу НАБУ і САП, передає RegioNews.

Найближчим часом очікується обрання запобіжного заходу для колишнього очільника Офісу президента. За словами керівника САП Олександра Клименка, САП проситиме для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою у розмірі 180 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.