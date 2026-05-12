Суд виніс суворий вирок російському агенту, який хотів підірвати газопровід на Харківщині

Прокурори довели в суді вину 54-річного харків’янина, який працював на російські спецслужби, передавав інформацію про військових ЗСУ та готував теракт на об’єкті газової інфраструктури

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Суд призначив чоловіку 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Восени 2025 року чоловік через Telegram вийшов на зв’язок із представником ГУ ГШ ЗС РФ, який перебував у тимчасово окупованому Донецьку. За його завданням засуджений збирав розвіддані про розташування українських військових і блокпостів у Харківському районі, а також погодився допомогти у підриві вузлової ділянки магістрального газопроводу.

Крім того, він контактував ще з одним російським куратором - співробітником спільної групи МВС, ФСБ, ГУ ГШ ЗС РФ.

Для підготовки теракту чоловік облаштував схованку в сараї батьків, де за інструкціями куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій і сховав його на горищі.

Реалізувати задум не вдалося - під час обшуку правоохоронці вилучили вибухівку та телефон із доказами співпраці з представниками держави-агресора. Чоловіка затримали на початку жовтня 2025 року.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та сприяв слідству.

