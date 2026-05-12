Суд виніс суворий вирок російському агенту, який хотів підірвати газопровід на Харківщині
Прокурори довели в суді вину 54-річного харків’янина, який працював на російські спецслужби, передавав інформацію про військових ЗСУ та готував теракт на об’єкті газової інфраструктури
Суд призначив чоловіку 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Восени 2025 року чоловік через Telegram вийшов на зв’язок із представником ГУ ГШ ЗС РФ, який перебував у тимчасово окупованому Донецьку. За його завданням засуджений збирав розвіддані про розташування українських військових і блокпостів у Харківському районі, а також погодився допомогти у підриві вузлової ділянки магістрального газопроводу.
Крім того, він контактував ще з одним російським куратором - співробітником спільної групи МВС, ФСБ, ГУ ГШ ЗС РФ.
Для підготовки теракту чоловік облаштував схованку в сараї батьків, де за інструкціями куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій і сховав його на горищі.
Реалізувати задум не вдалося - під час обшуку правоохоронці вилучили вибухівку та телефон із доказами співпраці з представниками держави-агресора. Чоловіка затримали на початку жовтня 2025 року.
У суді обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та сприяв слідству.
