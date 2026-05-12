Жителі Вінниці лишились без води
У Вінниці стався інцидент з водопровідною станцією. Через це місто лишилось без води
Про це повідомляє "Вінницяоблводоканал", передає RegioNews.
Зазначається, що головна водопровідна станція у Вінниці зупинилась. Це сталось через перебої з електроживленням. В результаті жителі міста лишились практично без води.
"Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е", - кажуть в водоканалі.
Нагадаємо, раніше через ворожі атаки були знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Андрій Єрмак радився з гадалкою щодо призначень на посади - САП
12 травня 2026, 19:15Суд виніс суворий вирок російському агенту, який хотів підірвати газопровід на Харківщині
12 травня 2026, 18:59Наркобізнес через поштомати: у Харкові затримали жінку, яка розсилала психотропи по всій Україні
12 травня 2026, 18:39Російські дрони атакували Глухівську громаду, є поранені
12 травня 2026, 18:16На Донеччині FPV-дрон атакував об'єкт інфраструктури
12 травня 2026, 17:57На Полтавщині винесли вирок матері, яка ґвалтувала 6-річну доньку на камеру
12 травня 2026, 17:15В Одесі дитина провалилась під тротуарну плитку: яма близько 4 метрів
12 травня 2026, 17:00У Полтаві асенізатори заблокували водоканал через "золоті" штрафи
12 травня 2026, 16:58Майор СБУ "зливала" ФСБ дані про українських оперативників та контррозвідку
12 травня 2026, 16:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »