Жителі Вінниці лишились без води

У Вінниці стався інцидент з водопровідною станцією. Через це місто лишилось без води

Про це повідомляє "Вінницяоблводоканал", передає RegioNews.

Зазначається, що головна водопровідна станція у Вінниці зупинилась. Це сталось через перебої з електроживленням. В результаті жителі міста лишились практично без води.

"Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е", - кажуть в водоканалі.

Нагадаємо, раніше через ворожі атаки були знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.