Росіяни за день 50 разів атакували Дніпропетровщину, серед поранених — п’ятеро цивільних
Російські окупанти на Дніпропетровщині 12 травня понад пів сотні разів гатили по мирних містах та селах, використовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Слов’янській громаді Синельниківського району побите авто. Постраждала одна людина.
У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство, ліцей, магазин, житлові будинки, господарська споруда, більш ніж десяток автівок. Поранені 61-річна жінка та чоловіки 81 та 55 років. Всі на амбулаторному лікуванні.
У Криничанській громаді Кам’янського району понівечені АЗС та авто. Постраждав 24-річний чоловік, лікуватиметься вдома.
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.
