12 травня 2026, 19:39

Росіяни за день 50 разів атакували Дніпропетровщину, серед поранених — п’ятеро цивільних

Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські окупанти на Дніпропетровщині 12 травня понад пів сотні разів гатили по мирних містах та селах, використовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Слов’янській громаді Синельниківського району побите авто. Постраждала одна людина.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство, ліцей, магазин, житлові будинки, господарська споруда, більш ніж десяток автівок. Поранені 61-річна жінка та чоловіки 81 та 55 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

У Криничанській громаді Кам’янського району понівечені АЗС та авто. Постраждав 24-річний чоловік, лікуватиметься вдома.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що російські безпілотники 12 травня атакували цивільну інфраструктуру Шосткинського району.

