12:30  12 травня
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
12 травня 2026, 18:39

Наркобізнес через поштомати: у Харкові затримали жінку, яка розсилала психотропи по всій Україні

Фото: поліція Харківської області
Харківські поліцейські заблокували канал розповсюдження важких наркотиків, який працював під виглядом звичайних поштових пересилок

Про це повідомляє поліція Харківської області,передає RegioNews.

За даними слідства, жінка організувала схему збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP через логістичні сервіси.

Для конспірації вона використовувала вигадані анкетні дані відправників та отримувачів, підставні номери телефонів, маскувала психотропні речовини у побутових предметах та упаковках від товарів, а також координувала свої дії через месенджер Telegram.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантки поліцейські вилучили канабіс, PVP, MDMA та амфетамін в особливо великих розмірах.

Слідчі повідомили про підозру 30-річній місцевій мешканці за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Харківські правоохоронці ліквідували масштабну схему збуту підконтрольних препаратів, яку організувало керівництво однієї з аптечних мереж міста.

