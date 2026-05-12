НАБУ розслідує зловживання виробників зброї та дронів

Фото: Скриншот із відео

З початку 2025 року тривають розслідування щодо низки вітчизняних виробників військової техніки, зокрема безпілотників та ракет. Перевіряється законність використання бюджетних коштів та чистота транзакцій

Про це під час брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривоніс.

"З лютого 2025 року ми маємо розслідування щодо низки виробників озброєння. Українських виробників. У тому числі дронів", — заявив Кривоніс.

За його словами, ще з квітня минулого року НАБУ призначило низку експертиз. Але їх досі не одержали правоохоронці.

Крім цього, направлено низку запитів щодо міжнародної правової допомоги до партнерів. Зараз від них очікується відповідь, після якої можна буде говорити про наявність чи відсутність порушень з боку виробників.

"Одразу після початку досудового розслідування в лютому 2025 року за напрямом оборони було направлено запити до Держфінмоніторингу. І лише після вже операції "Мідас" та публічного розголосу вони почали надавати нам відповіді щодо транзакцій у тому числі і за кордоном", - додав Кривоніс.

Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.