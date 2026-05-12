12:30  12 травня
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 15:49

НАБУ розслідує зловживання виробників зброї та дронів

12 травня 2026, 15:49
Читайте также на русском языке
Фото: Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

З початку 2025 року тривають розслідування щодо низки вітчизняних виробників військової техніки, зокрема безпілотників та ракет. Перевіряється законність використання бюджетних коштів та чистота транзакцій

Про це під час брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривоніс.

"З лютого 2025 року ми маємо розслідування щодо низки виробників озброєння. Українських виробників. У тому числі дронів", — заявив Кривоніс.

За його словами, ще з квітня минулого року НАБУ призначило низку експертиз. Але їх досі не одержали правоохоронці.

Крім цього, направлено низку запитів щодо міжнародної правової допомоги до партнерів. Зараз від них очікується відповідь, після якої можна буде говорити про наявність чи відсутність порушень з боку виробників.

"Одразу після початку досудового розслідування в лютому 2025 року за напрямом оборони було направлено запити до Держфінмоніторингу. І лише після вже операції "Мідас" та публічного розголосу вони почали надавати нам відповіді щодо транзакцій у тому числі і за кордоном", - додав Кривоніс.

Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ зброя дрон розслідування
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Черкащині під час руху спалахнула електричка з пасажирами
12 травня 2026, 16:07
Відмивання коштів: головному психіатру ЗСУ залишили заставу 24 млн грн
12 травня 2026, 16:01
Кооператив "Династія": у САП розкрили, який запобіжний захід вимагатимуть для Єрмака
12 травня 2026, 15:35
Операція "Мідас": у НАБУ розповіли, чи фігурує в справі президент Зеленський
12 травня 2026, 15:25
Безмитне авто для військових: що змінюють нові законопроєкти
12 травня 2026, 15:20
Масові обшуки в ТЦ Києва: поліція та БЕБ "трусять" точки з продажу електронних сигарет
12 травня 2026, 15:18
На Дніпропетровщині оголосили евакуацію родин з дітьми з Нікопольського району
12 травня 2026, 14:58
Схема з відстрочкою: на Рівненщині лікаря затримали під час отримання хабаря
12 травня 2026, 14:52
На Дніпропетровщині "Слуга народу" посадила за кермо 11-річну доньку
12 травня 2026, 14:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Всі блоги »