12 травня 2026, 19:55

Прикордонники показали, як окупанти намагаються ховатись у "зеленці"

Фото: ДПСУ
Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як росіяни намагаються ховатись від українських дронів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу пілотів прикордонного підрозділу "Фенікс". Росіянин намагався сховатись від українського дрону "зеленкою" (чагарниками та деревами). Проте окупанту це не допомогло.

"Наші пілоти виявляють та знищують піхоту противника, сховані гармати та позиції, а також завдають ударів по мотоциклістах ворога, які знову повиповзали зі своїх сховків", - говорять прикордонники.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.

