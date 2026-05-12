ВАКС не обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку: чому

Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП щодо відмивання коштів. Йдеться про справу щодо кооперативу "Династія". Тепер очікувалось, що ВАКС обере запобіжний захід для колишнього голови Офісу президента

Стало відомо, що 12 травня запобіжний захід Андрію Єрмаку не обирамуть. На сьогоднішньому засіданні планують лише заслухати прокурора та частину матеріалів. За словами адвоката Єрмака Ігоря Фоміна, його справа складається з 16 томів по 250 сторінок кожен (це 4 тисячі сторінок).

Також прокурорка САП зазначила, що є частина доказів, які не готові поки що розголошувати у відкритому режимі. Цю позицію підтримав і адвокат Андрія Єрмака. При цьому прокурор та сторона захисту не заперечують проти відкритого засідання.

Сторона обвинувачення проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 180 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.