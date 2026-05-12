12:30  12 травня
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 16:35

ВАКС не обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку: чому

12 травня 2026, 16:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП щодо відмивання коштів. Йдеться про справу щодо кооперативу "Династія". Тепер очікувалось, що ВАКС обере запобіжний захід для колишнього голови Офісу президента

Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.

Стало відомо, що 12 травня запобіжний захід Андрію Єрмаку не обирамуть. На сьогоднішньому засіданні планують лише заслухати прокурора та частину матеріалів. За словами адвоката Єрмака Ігоря Фоміна, його справа складається з 16 томів по 250 сторінок кожен (це 4 тисячі сторінок).

Також прокурорка САП зазначила, що є частина доказів, які не готові поки що розголошувати у відкритому режимі. Цю позицію підтримав і адвокат Андрія Єрмака. При цьому прокурор та сторона захисту не заперечують проти відкритого засідання.

Сторона обвинувачення проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 180 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". При цьому Андрій Єрмак заявив журналістам, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ Андрій Єрмак ВАКС САП кооператив Династія
НАБУ розслідує зловживання виробників зброї та дронів
12 травня 2026, 15:49
Операція "Мідас": у НАБУ розповіли, чи фігурує в справі президент Зеленський
12 травня 2026, 15:25
Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри
12 травня 2026, 12:47
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Андрій Єрмак радився з гадалкою щодо призначень на посади - САП
12 травня 2026, 19:15
Суд виніс суворий вирок російському агенту, який хотів підірвати газопровід на Харківщині
12 травня 2026, 18:59
Наркобізнес через поштомати: у Харкові затримали жінку, яка розсилала психотропи по всій Україні
12 травня 2026, 18:39
Жителі Вінниці лишились без води
12 травня 2026, 18:30
Російські дрони атакували Глухівську громаду, є поранені
12 травня 2026, 18:16
На Донеччині FPV-дрон атакував об'єкт інфраструктури
12 травня 2026, 17:57
На Полтавщині винесли вирок матері, яка ґвалтувала 6-річну доньку на камеру
12 травня 2026, 17:15
В Одесі дитина провалилась під тротуарну плитку: яма близько 4 метрів
12 травня 2026, 17:00
У Полтаві асенізатори заблокували водоканал через "золоті" штрафи
12 травня 2026, 16:58
Майор СБУ "зливала" ФСБ дані про українських оперативників та контррозвідку
12 травня 2026, 16:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Всі блоги »