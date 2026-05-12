На Донеччині FPV-дрон атакував об'єкт інфраструктури
У Донецькій області російський FPV-дрон посеред дня атакував об’єкт критичної інфраструктури у Краматорський район.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок удару загорівся трансформатор та розлите мастило.
Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних атак.
Попри небезпеку, вогнеборці оперативно ліквідували займання.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що увечері 11 травня один із російських дронів поцілив безпосередньо у житлову забудову Шевченківського району.
12 травня 2026
