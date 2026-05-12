Російські дрони атакували Глухівську громаду, є поранені
Російські безпілотники 12 травня атакували цивільну інфраструктуру Шосткинського району
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає RegioNews.
Унаслідок удару по Глухівській громаді постраждали троє цивільних — дві літні жінки та чоловік.
У двох людей діагностували поранення середньої тяжкості.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Наслідки російської атаки уточнюють.
Нагадаємо, що у Донецькій області російський FPV-дрон посеред дня атакував об’єкт критичної інфраструктури у Краматорський район.
