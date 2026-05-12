Операція "Мідас": у НАБУ розповіли, чи фігурує в справі президент Зеленський

Фото з відкритих джерел

Представники НАБУ і САП після вручення підозри Андрію Єрмаку дали брифінг. Зокрема, правоохоронці відповіли, чи йдеться у розслідуванні також і про президента України

Про це повідомили під час брифінгу НАБУ і САП, передає RegioNews.

За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування. Він додав, що йдеться, зокрема, про напрям оборонки, який розслідується в межах НАБУ. Йдеться про окремих виробників дронів.

При цьому відомо, що секретар РНБО (колишній міністр оборони) Рустем Умєров був допитаний. За словами правоохоронців, він має статус свідка.

Нагадаємо, що раніше колишній керівник Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Андрій Єрмак дав коментар журналістам в якому заявив, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

Крім того, правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія".