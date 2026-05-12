12:30  12 травня
Прикордонники показали, як росіяни на фронті прикидаються мертвими
11:42  12 травня
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
09:41  12 травня
Смертельна ДТП на Донеччині: двоє людей загинули, четверо постраждали
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 15:25

Операція "Мідас": у НАБУ розповіли, чи фігурує в справі президент Зеленський

12 травня 2026, 15:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Представники НАБУ і САП після вручення підозри Андрію Єрмаку дали брифінг. Зокрема, правоохоронці відповіли, чи йдеться у розслідуванні також і про президента України

Про це повідомили під час брифінгу НАБУ і САП, передає RegioNews.

За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування. Він додав, що йдеться, зокрема, про напрям оборонки, який розслідується в межах НАБУ. Йдеться про окремих виробників дронів.

При цьому відомо, що секретар РНБО (колишній міністр оборони) Рустем Умєров був допитаний. За словами правоохоронців, він має статус свідка.

Нагадаємо, що раніше колишній керівник Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Андрій Єрмак дав коментар журналістам в якому заявив, що немає жодного будинку, а є тільки одна квартира і один автомобіль.

Крім того, правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП Мідас
Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри
12 травня 2026, 12:47
"Чому тут дивуватись": радник Зеленського прокоментував підозру Єрмаку
12 травня 2026, 07:21
Третя серія "плівок Міндіча": нові деталі втечі Цукермана і Міндіча (Оновлено)
08 травня 2026, 14:07
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Черкащині під час руху спалахнула електричка з пасажирами
12 травня 2026, 16:07
Відмивання коштів: головному психіатру ЗСУ залишили заставу 24 млн грн
12 травня 2026, 16:01
НАБУ розслідує зловживання виробників зброї та дронів
12 травня 2026, 15:49
Кооператив "Династія": у САП розкрили, який запобіжний захід вимагатимуть для Єрмака
12 травня 2026, 15:35
Безмитне авто для військових: що змінюють нові законопроєкти
12 травня 2026, 15:20
Масові обшуки в ТЦ Києва: поліція та БЕБ "трусять" точки з продажу електронних сигарет
12 травня 2026, 15:18
На Дніпропетровщині оголосили евакуацію родин з дітьми з Нікопольського району
12 травня 2026, 14:58
Схема з відстрочкою: на Рівненщині лікаря затримали під час отримання хабаря
12 травня 2026, 14:52
На Дніпропетровщині "Слуга народу" посадила за кермо 11-річну доньку
12 травня 2026, 14:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Всі блоги »