Запорізький район опинився під масованим ударом російської авіації та безпілотників. Ворог 12 травня прицільно бив по житловому сектору

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews .

"Зруйновані будинки, є поранені - ворог атакує Запорізький район", - поінформував Федоров.

За його словами, росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу Щасливе, внаслідок чого поранення дістала 75-річна жінка, також зруйновані та пошкоджені будинки.

У селищі Кушугум російський безпілотник влучив по подвір'ю, внаслідок чого зазнав поранень 77-річний чоловік, пошкоджене житло.

