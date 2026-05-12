12 травня 2026, 19:20

КАБи та дрони по житлових будинках: на Запоріжжі внаслідок атак поранено двох людей

Фото ілюстративне/Іван Федоров
Запорізький район опинився під масованим ударом російської авіації та безпілотників. Ворог 12 травня прицільно бив по житловому сектору

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Зруйновані будинки, є поранені - ворог атакує Запорізький район", - поінформував Федоров.

За його словами, росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу Щасливе, внаслідок чого поранення дістала 75-річна жінка, також зруйновані та пошкоджені будинки.

У селищі Кушугум російський безпілотник влучив по подвір'ю, внаслідок чого зазнав поранень 77-річний чоловік, пошкоджене житло.

Нагадаємо, що російські безпілотники 12 травня атакували цивільну інфраструктуру Шосткинського району.

