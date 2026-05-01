Міндіч, санкції і дрони: незручні питання без відповідей

Зе-влада могла придумати притомну комунікацію і відвести удар від дружньої компанії

Фотоколаж: із відкритих джерел

Почитала відбілювальні тези по ситуації з Міндічем і Fire Point. Замість притомної комунікації – все зводиться до тез "амєріканци нам завідуют", "Вашингтон все робе, аби дешева продукція цієї контори не заважала маститим заморським компаніям".

Давайте поглянемо ширше. Чутки, що Міндіч досить причетний до цієї компанії зʼявились ще тоді, коли НАБУ і САП почало викладати перші партії прослушки енергетичного схематозу.

Отже, було цілих пʼять (!) місяців аби Зе-влада могла придумати притомну комунікацію і відвести удар від дружньої компанії, яка має суттєві контракти на постачання дронів на фронт, ще і на гроші західних донорів.

Але треба було дочекатись стенограм від журналіста Міші Ткача – аби болото заворушилося і не придумали нічого кращого про "державну зраду журналіста Ткача" та "заздрощі американців".

ГАР МОУ у своїй заяві досить притомно описує ризики цієї міндієзації.

Перше, Тимур Міндіч – малограмотний любитель "Страна юа" у нас знаходиться під трьохрічними санкціми, накладеними руками свого доброго знайомого і бізнес-партнера Зеленського. Є ризики, що компанія "Fire Point" повністю втратить можливість постачати свою продукцію у Сили оборони України через те, що Тимур Міндіч перебуває у санкційних списках".

Два, ГАР МОУ зазначає, що ймовірно компанія "Fire Point" надала завідомо неправдиві дані щодо бенефіціарів і має отримати штраф та набути статус ризикової для постачальників. Оце справді дуже не ок для західних бюрократів.

А тут можна уявити ситуацію – коли в умовному Бундестазі ХДС/ХСС матимуть бурхливу дискусію з AfD – чи варто таки давати додаткові мільярди євро українській оборонці, якщо он шахраї беруть відкати по 20% і зводять собі маєтки по 1000 метрів квадратних, які навіть в Німеччині можуть собі дозволити менше 1% сімей. Може, Еткери якісь (ті, що всі приправи для випічки) або правнуки Порше. Там де 5-7 поколінь впахували, щоб всім було комфортно і сито.

Їм буде пофігу на лапшу Мосейчук і валютних блогерів. Бо там будуть говорити мовою цифр і аргументів про корупцію.

Президент мовчить і нема жодного натяку, як будуть фіксити ці іміджеві проблеми. Бо Міндіч ховається в Ізраїлі. А от дрони нам треба. Просто тепер є питання – як просити на них гроші, коли довіра підірвана.