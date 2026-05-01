1 і 9 травня втратили популярність серед українців – КМІС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Травневі свята, включно з Днем праці 1 травня та 9 травня (День перемоги) лишаються найменш популярними святами серед українців

Проце свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає RegioNews.

Найпопулярнішими святами традиційно залишаються Великдень (67%) та Різдво Христове (66%). Далі за рівнем підтримки йдуть День Незалежності України (54%) та День захисників і захисниць України (53%).

Новий рік, який раніше мав рівень популярності, співмірний із Різдвом, нині підтримують близько 40% опитаних.

Серед менш популярних свят – День Конституції (28%), Трійця (27%) та Міжнародний жіночий день (24%). Ще нижчі показники мають День перемоги (11%) та День праці 1 травня (5%), які замикають рейтинг.

Соціологи відзначають, що ставлення до 1 травня суттєво не змінювалося до 2022 року, однак після початку повномасштабної війни підтримка цього свята знизилася до мінімальних значень. Наразі воно є найменш популярним серед українців.

Також зафіксовано різке падіння популярності 9 травня: якщо у 2010 році його вважали важливим 58% опитаних, то у 2026 році – лише 11%.

Фахівці пов'язують ці зміни з трансформацією суспільних настроїв на тлі війни та переосмисленням радянської історичної спадщини.

Довідка: Дослідження проводилося у січні 2026 року методом телефонних інтерв’ю серед 601 респондента по всій території, підконтрольній уряду України.

