01 травня 2026, 11:26

1 і 9 травня втратили популярність серед українців – КМІС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Травневі свята, включно з Днем праці 1 травня та 9 травня (День перемоги) лишаються найменш популярними святами серед українців

Проце свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає RegioNews.

Найпопулярнішими святами традиційно залишаються Великдень (67%) та Різдво Христове (66%). Далі за рівнем підтримки йдуть День Незалежності України (54%) та День захисників і захисниць України (53%).

Новий рік, який раніше мав рівень популярності, співмірний із Різдвом, нині підтримують близько 40% опитаних.

Серед менш популярних свят – День Конституції (28%), Трійця (27%) та Міжнародний жіночий день (24%). Ще нижчі показники мають День перемоги (11%) та День праці 1 травня (5%), які замикають рейтинг.

Соціологи відзначають, що ставлення до 1 травня суттєво не змінювалося до 2022 року, однак після початку повномасштабної війни підтримка цього свята знизилася до мінімальних значень. Наразі воно є найменш популярним серед українців.

Також зафіксовано різке падіння популярності 9 травня: якщо у 2010 році його вважали важливим 58% опитаних, то у 2026 році – лише 11%.

Фахівці пов'язують ці зміни з трансформацією суспільних настроїв на тлі війни та переосмисленням радянської історичної спадщини.

Довідка: Дослідження проводилося у січні 2026 року методом телефонних інтерв’ю серед 601 респондента по всій території, підконтрольній уряду України.

Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
