У Харкові через вибух боєприпаса постраждав чоловік
Подія трапилась 30 квітня у Шевченківському районі міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок вибуху поранення отримав 65-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Громадянам нагадують про високий рівень мінної небезпеки. У разі виявлення підозрілих предметів до них не можна наближатися чи торкатися їх – про небезпечні знахідки слід негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.
