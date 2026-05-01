Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок вибуху поранення отримав 65-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Громадянам нагадують про високий рівень мінної небезпеки. У разі виявлення підозрілих предметів до них не можна наближатися чи торкатися їх – про небезпечні знахідки слід негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.