В четвер, 30 квітня, працівники митниці зафіксували дві спроби незаконного вивезення тютюнових виробів до Польщі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У пункті пропуску "Шегині" під час сканування мікроавтобуса Mercedes-Benz митники помітили аномалії в конструкції. У спеціально обладнаному сховку під дахом автомобіля виявили 330 пачок сигарет LM. Водій намагався перетнути кордон "зеленим коридором", стверджуючи, що не має товарів для декларування.

У пункті пропуску "Краківець" під час огляду легковика Chrysler тютюнові вироби знайшли в запасному колесі та під декоративною обшивкою салону. Там було приховано 98 пачок сигарет Compliment.

Загальна вартість вилученого товару становить близько 60 тисяч гривень

За обома фактами митники склали протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МКУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники викрили схему контрабанди підакцизних товарів через держкордон. Двоє жителів Буковини намагалися переправити сигарети до Румунії, використовуючи безпілотники.