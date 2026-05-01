У медзакладах перебувають дев’ятеро людей, які отримали поранення під час російських атак на Дніпро та район напередодні, 30 квітня

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Стан двох чоловіків віком 33 та 65 років лікарі оцінюють як важкий. Інші госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.

"Ще 11 людей лікуються амбулаторно", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 30 травня у Дніпровському районі внаслідок обстрілу загинула жінка. 18 людей постраждали. Ще один поранений – у Дніпрі.