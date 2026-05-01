За даними слідства, начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони організував собі "підробіток на стороні". Він шукав клієнтів, а його знайомий на керівній посаді у ВСП погоджував кандидатів. Свої послуги спільники оцінили у 8 тисяч доларів.

Фігурантів затримали 23 квітня під час передачі частини обумовленої суми. Їм уже повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд відправив обох зловмисників під варту на два місяці з можливістю виходу під заставу в 1 млн гривень для кожного. Чоловікам загрожує до 8 років увʼязнення.

