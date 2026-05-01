10:50  01 травня
Вдарив арматурою по голові: у Києві затримали 18-річного грабіжника
09:36  01 травня
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
08:39  01 травня
"Виховання" тортурами: на Київщині дитина після знущань перестала говорити
UA | RU
UA | RU
01 травня 2026, 11:47

На Одещині посаду у ВСП продавали за 8 тисяч доларів

01 травня 2026, 11:47
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили схему платного працевлаштування до Військової служби правопорядку на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони організував собі "підробіток на стороні". Він шукав клієнтів, а його знайомий на керівній посаді у ВСП погоджував кандидатів. Свої послуги спільники оцінили у 8 тисяч доларів.

Фігурантів затримали 23 квітня під час передачі частини обумовленої суми. Їм уже повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд відправив обох зловмисників під варту на два місяці з можливістю виходу під заставу в 1 млн гривень для кожного. Чоловікам загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували канал втечі для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини. Організатором виявився житель Запоріжжя, який залучив до схеми посадовця однієї з військових частин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
