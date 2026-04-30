Міндіч подав до суду на нардепа Железняка – просить 200 грн моральної компенсації

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, подав до нардепа Ярослава Железняка позов про захист честі і гідності

Про це повідомив у соцмережах повідомив сам нардеп, передає RegioNews.

"Закінчуючи тему з позовом Міндіча проти мене. Хоче 200 грн)", – так Ярослав Железняк прокоментував судовий позов.

Йдеться про позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, який Міндіч подав через висловлювання нардепа у публічному відео на YouTube.

Як випливає з тексту позовної заяви, позивач просить суд визначити символічну компенсацію моральної шкоди.

"Позивач розуміє, що нанесена йому Відповідачем шкода не може в повній мірі бути відшкодована або скасована… У звʼязку з цим Позивач вважає за необхідне визначити символічний розмір компенсації за моральну шкоду в сумі 200 гривень", – йдеться у документі.

За словами нардепа, матеріали справи вже передані його адвокатам.

Керуючий партнер Miller Law Firm Масі Найєм зазначив, що позов стосується тверджень про можливу причетність Міндіча до діяльності, яку той заперечує. За його словами, подібні формулювання раніше вже лунали у публічному просторі – зокрема в медіа та заявах представників державних органів.

"Я б назвав цей спір за право говорити те, що пан Тимур Міндіч не хоче визнавати. З командою будемо захищати Ярослава і вже вивчаємо позовну заяву, аргументацію та процесуальні документи", – заявив Найєм.

Наразі сторона захисту вивчає позовну заяву та готує правову позицію.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП