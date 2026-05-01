01 травня 2026, 08:22

На Прикарпатті сержанти ТЦК продавали "квитки" за кордон

Фото: ДБР
На Івано-Франківщині судитимуть сержантів ТЦК, які за гроші переправляли чоловіків до Румунії. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовці діяли через посередників, підшуковуючи чоловіків призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації. За грошову винагороду вони забезпечували доставку "клієнтів" до прикордонної зони та організовували безперешкодний проїзд через блокпости службовим транспортом.

В одному із задокументованих епізодів фігуранти пообіцяли особисто доправити чоловіка до кордону з Румунія за 8 тисяч доларів США. Під час поїздки вони інструктували його щодо маршруту, поведінки на блокпостах і подальших дій. Згідно з планом, після цього чоловік мав самостійно перетнути річку Прут у темну пору доби.

Правоохоронці встановили, що зловмисники діяли щонайменше з вересня 2025 року. У січні 2026 року їх викрили та затримали.

Щодо одного з фігурантів укладено угоду про визнання винуватості – він уже перерахував 1 млн гривень на підтримку Збройні Сили України.

Іншого обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та наданні неправомірної вигоди, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України). Санкції цих статей передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше працівник одного із ТЦК в Одеській області обіцяв зняти чоловіка з розшуку та працевлаштувати на критичне підприємство з подальшим бронюванням, а у разі відмови платити залякував службою на передовій.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
