"Виховання" тортурами: на Київщині дитина після знущань перестала говорити

Фастівський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок місцевому мешканцю, який протягом двох місяців систематично знущався з малолітніх дітей своєї співмешканки

За матеріалами справи, обвинувачений почав проживати разом із жінкою та її двома дітьми – трирічним сином і дворічною донькою – у жовтні 2025 року. Вже за місяць він почав застосовувати до малечі насильство.

Суд встановив, що чоловік:

кусав дітей за щоки, залишаючи гематоми, прикриваючись "поцілунками";

тряс хлопчика, піднімаючи його вниз головою за ногу;

силоміць годував дворічну дівчинку цукерками, стискаючи їй щелепи, а коли вона намагалася захиститися – вдарив її по обличчю.

Психологи зафіксували у дітей ознаки сильного стресу. Обличчя хлопчика було вкрите синцями, а його поведінка відповідала значно молодшому віку. Найбільш тривожним симптомом стала повна втрата мовлення.

Згідно з висновком спеціаліста, мовчання дитини може бути підсвідомою реакцією на пережите насильство.

До правоохоронців звернулася сестра жінки, яка не змогла залишатися осторонь.

У суді обвинувачений визнав провину частково, заявивши, що лише "грався" з дітьми та намагався їх розвеселити. Захист наполягав, що йдеться про легкі тілесні ушкодження, а не катування, та просив врахувати бойовий досвід чоловіка.

Мати дітей, яка була свідком знущань, стверджувала, що намагалася захистити малечу, однак співмешканець ігнорував її зауваження. Вона також просила суд не карати його суворо.

Суд визнав чоловіка винним у катуванні (ч. 1 та ч. 2 ст. 127 КК України). За сукупністю злочинів йому призначено покарання у вигляді 5 років і 3 місяців позбавлення волі.

Обтяжуючими обставинами стали вчинення злочину щодо малолітніх дітей та осіб, із якими обвинувачений перебував у близьких стосунках.

Наразі дітей вилучено з родини – вони перебувають під наглядом відповідних служб.

