Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний

Фото: Національна поліція

На Черкащині внаслідок ДТП загинули двоє військовослужбовців територіального центру комплектування та цивільна особа

Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що ще один військовослужбовець та цивільна особа були доставлені до медичного закладу з травмами різного ступеня тяжкості.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі Національної поліції.

У відомстві зазначили, що загиблі військовослужбовці раніше брали участь у бойових діях на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, в селі Княжа на Звенигородщині 30 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Асфальт був залитий кров’ю, а уламки транспортних засобів розлетілися по дорозі.