Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дизельний потяг "Козятин-Коростень" під час руху зачепив дівчину, яка рухалася вздовж колій. 21-річна жителька Новогуйвинської громади отримала травми, її госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події та вкотре закликають громадян бути обережними на об’єктах залізниці.

Нагадаємо, вдень 24 квітня на Рівненщині потяг наїхав на підлітка. 16-річний хлопець загинув на місці.