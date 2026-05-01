На Житомирщині під колеса потяга потрапила 21-річна дівчина
Подія сталася ввечері 29 квітня неподалік станції "Пряжів" у Житомирському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Дизельний потяг "Козятин-Коростень" під час руху зачепив дівчину, яка рухалася вздовж колій. 21-річна жителька Новогуйвинської громади отримала травми, її госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події та вкотре закликають громадян бути обережними на об’єктах залізниці.
Нагадаємо, вдень 24 квітня на Рівненщині потяг наїхав на підлітка. 16-річний хлопець загинув на місці.
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
