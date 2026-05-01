Юнак напав на жінку та відібрав телефон. Інцидент стався у підвальному приміщенні будинку на вулиці Керченській у Солом’янському районі столиці

За даними слідства, 18-річний юнак був знайомий із потерпілою. Він наніс 48-річній жінці удари металевим ключем по голові та тілу, після чого вирвав із її рук мобільний телефон і втік.

Правоохоронці розшукали фігуранта, місцевого жителя, протягом кількох годин. У нього вилучили знаряддя злочину та викрадений гаджет.

Юнаку повідомили про підозру у грабежі. Наразі він перебуває під вартою.

Затриманому загрожує до 10 років увʼязнення.

