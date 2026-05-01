10:50  01 травня
Вдарив арматурою по голові: у Києві затримали 18-річного грабіжника
09:36  01 травня
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
08:39  01 травня
"Виховання" тортурами: на Київщині дитина після знущань перестала говорити
UA | RU
UA | RU
01 травня 2026, 10:50

Вдарив арматурою по голові: у Києві затримали 18-річного грабіжника

Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Юнак напав на жінку та відібрав телефон. Інцидент стався у підвальному приміщенні будинку на вулиці Керченській у Солом’янському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 18-річний юнак був знайомий із потерпілою. Він наніс 48-річній жінці удари металевим ключем по голові та тілу, після чого вирвав із її рук мобільний телефон і втік.

Правоохоронці розшукали фігуранта, місцевого жителя, протягом кількох годин. У нього вилучили знаряддя злочину та викрадений гаджет.

Юнаку повідомили про підозру у грабежі. Наразі він перебуває під вартою.

Затриманому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, нещодавно в столиці на бульварі Верховної Ради поліцейські затримали 31-річного киянина, який розгулював вулицею зі зброєю та лякав людей. Поліцейські затримали чоловіка та перевірили його на стан сп’яніння. Прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Київщині двоє чоловіків намагались підпалити кав’ярню
01 травня 2026, 12:38
Над Україною фіксують великі групи дронів: курс на захід
01 травня 2026, 12:34
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
01 травня 2026, 12:23
У Миколаєві затримали рецидивіста, який коригував удари по місту
01 травня 2026, 12:17
На Рівненщині солдат обстріляв авто ТЦК: йому оголосили підозру
01 травня 2026, 11:58
Зіткнення трьох авто на Тернопільщині: загинула жінка, п'ятеро людей травмовані
01 травня 2026, 11:54
На Одещині посаду у ВСП продавали за 8 тисяч доларів
01 травня 2026, 11:47
Сигарети в даху та запасному колесі: на кордоні з Польщею викрили двох контрабандистів
01 травня 2026, 11:29
1 і 9 травня втратили популярність серед українців – КМІС
01 травня 2026, 11:26
Міндіч, санкції і дрони: незручні питання без відповідей
01 травня 2026, 10:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »