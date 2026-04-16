НАБУ і САП повідомили про підозру в отриманні хабаря після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території в Луцьку. Йдеться про посадовця, який на той час був головою однієї із депутатських фракцій в Луцькій міській раді

Як з'ясували правоохоронці,

Як з'ясували правоохоронці, депутат був у змові з головою однієї з депутатських фракцій Волинської облради (екснардеп) та головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді. Вони висловили прохання користувачу земельної ділянки в Луцьку про хабар у 30 тисяч доларів.

Колишній депутат погодився та передав частину (15 тисяч доларів). Також повідомили про підозри ще трьом особам, яких викрили раніше.

Як пояснили правоохоронці, їм додатково інкримінують отримання хабаря від тієї ж особи за позитивне голосування депутатами їх фракцій щодо надання дозволу на розроблення детального плану території Луцькою міською радою та його затвердження. Такий детальний план був необхідний особі для можливості організувати будівництво 14-ти зблокованих житлових будинків у м. Луцьку.

За даними ЗМІ, йдеться про підозру для "Слуги народу" Романа Бондарчука. Як повідомили журналісти він начебто діяв у змові з головою фракції "Свобода" Волинської облради Анатолієм Вітівим та головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді Миколою Федіком.

