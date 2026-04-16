НАБУ продовжує "полювання на Єрмака" і провело додаткові обшуки в квартирах Міндіча

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Журналісти припускають, що правоохоронці хочуть довести користування однією із квартир Андрієм Єрмаком

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

За даними видання, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура нещодавно проводили повторні обшуки у житловому комплексі в Києві поруч із Маріїнським парком, де кілька квартир належать підозрюваному у справі "Мідас" про корупцію в енергетиці Тімуру Міндічу.

Як пише "Українська правда" із посиланням на джерела, цього разу під час обшуку детективи вилучили особисті речі.

"Окремої уваги заслуговує нетиповий перелік вилученого під час обшуків… Йдеться про пульти від побутової техніки, предмети особистої гігієни, взуття та одяг. Така специфіка вилучень може свідчити про підготовку до проведення біологічних експертиз – із метою встановити належність цих речей конкретним особам. І це лише один із можливих вимірів цієї історії", – пише видання.

Журналісти припускають, що виклик до суду колишнього голову Офісу президента може свідчити про спробу слідства встановити, чи належать вилучені під час обшуку в квартирі речі саме Андрію Борисовичу.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року на фоні викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці та після обшуків Національного антикорупційного бюро України Єрмак написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в енергетичній сфері, а також колишнього главу Офісу Президента Андрія Єрмака викликали до Вищого антикорупційного суду. Пізніше стало відомо, що обоє проігнорували цю вимогу суду і не з'явилися у зазначений час.

Як повідомлялось, Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення. Йдеться про Управління державної охорони.

