Будапешт не поверне Україні $80 млн: що каже угорський уряд

Янош Лазар. Фото: Telex

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та їхніх грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України

Як повідомляє угорське видання Telex, про це він сказав 9 березня під час виступу в Геделле, передає RegioNews.

Лазар наголосив, що захоплені гроші та цінності залишаться в Угорщині доти, доки трубопровід не відновить роботу, і угорська сторона не планує повертати кошти до вирішення питання транзиту нафти.

Він також зазначив, що операція із затримання інкасаторських автомобілів була цілеспрямованою і не випадковою. Міністр поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти з України та підкреслив необхідність ретельного розслідування таких операцій.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що 5 березня Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили.

Правоохоронці в Україні розпочали кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України у Будапешті. Вже 6 березня їх відпутили.

Раніше правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу. Відео пресслужба угорського уряду підписала як "антитерористична операція".

Згодом в МЗС України розповіли подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині.