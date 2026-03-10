13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
12:55  10 березня
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10:26  10 березня
На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 14:51

Будапешт не поверне Україні $80 млн: що каже угорський уряд

10 березня 2026, 14:51
Читайте также на русском языке
Янош Лазар. Фото: Telex
Читайте также
на русском языке

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та їхніх грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України

Як повідомляє угорське видання Telex, про це він сказав 9 березня під час виступу в Геделле, передає RegioNews.

Лазар наголосив, що захоплені гроші та цінності залишаться в Угорщині доти, доки трубопровід не відновить роботу, і угорська сторона не планує повертати кошти до вирішення питання транзиту нафти.

Він також зазначив, що операція із затримання інкасаторських автомобілів була цілеспрямованою і не випадковою. Міністр поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти з України та підкреслив необхідність ретельного розслідування таких операцій.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що 5 березня Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили.

Правоохоронці в Україні розпочали кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України у Будапешті. Вже 6 березня їх відпутили.

Раніше правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу. Відео пресслужба угорського уряду підписала як "антитерористична операція".

Згодом в МЗС України розповіли подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна гроші Угорщина конфлікт Ощадбанк нафтопродуктопровід Будапешт інкасатори
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
На Херсонщині росіяни вбили пенсіонерку вибухівкою
10 березня 2026, 15:25
На Волині затримали місцевого жителя, який за $10 тисяч організував нелегальне переправлення чоловіків за кордон
10 березня 2026, 15:25
На Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки
10 березня 2026, 14:56
У Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн
10 березня 2026, 14:26
Рада провалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ
10 березня 2026, 13:56
Удар по Слов'янську: вже 4 загиблих і 16 поранених
10 березня 2026, 13:45
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
10 березня 2026, 13:29
"Коли повернеться з фронту?": як правильно підтримати дитину захисника або захисниці
10 березня 2026, 13:20
У Києві псевдо-СБУ виманили в пенсіонерів мільйони
10 березня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »