21:39  11 марта
РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона
18:12  11 марта
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
11 марта 2026, 22:49

Министр иностранных дел Венгрии обвинил Зеленского во лжи

11 марта 2026, 22:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Венгрия сообщила украинскую сторону о планах визита делегации в Украину за день до поездки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Как известно, 11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по возобновлению работы нефтепровода "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает об этом. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил во лжи Зеленского, утверждая, что Венгрия направила дипломатическую ноту Украине о приезде делегации 10 марта.

Ранее министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазарь заявил, что захват украинских инкассаторов и денег был ответом на временную блокировку работы нефтепровода "Дружба" со стороны Украины.

Венгерская делегация едет в Украину проверять "Дружбу"
11 марта 2026, 14:40
Переговоры Украины, США и РФ: Зеленский рассказал, когда и где состоится встреча
11 марта 2026, 07:55
Стало известно, кто уехал на Ближний Восток договариваться о взаимной помощи Украине
10 марта 2026, 23:02
