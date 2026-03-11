09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
11 березня 2026, 07:55

Переговори України, США та РФ: Зеленський розповів, коли і де відбудеться зустріч

11 березня 2026, 07:55
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Наступний етап переговорів за участю України, США та Росії може відбутися вже наступного тижня у Швейцарії або Туреччині

Як інформує УНН, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Ми очікуємо, що зустріч буде на наступному тижні – це запропонувала американська сторона. Подивимось, що буде на Близькому Сході", – заявив він

За словами глави держави, ключовими темами обговорення залишаються продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів.

Зеленський додав, що ця зустріч може відбутися в Швейцарії або в Туреччині.

Нагадаємо, під час щорічного звернення до Конгресу США 24 лютого президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "наполегливо працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

Як відомо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: У Женеві українська та російська делегації провели таємні переговори "без свідків"

