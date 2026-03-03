У Києві судитимуть чоловіка, який підірвав гранату в хостелі

Фото: Національна поліція

У Києві до скерували до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка, підозрюваного у замаху на умисне вбивство сусіда по кімнаті та незаконному поводженні з боєприпасами

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що між двома мешканцями хостелу стався конфлікт. Після сварки один із них дістав гранату та кинув її у бік іншого. На щастя, 42-річний чоловік встиг заховатись у сусідній кімнаті, і ніхто не постраждав.

27-річного зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство);

ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

На час розгляду справи підозрюваний перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася в ніч на 9 січня в хостелі на вулиці Жилянській. Чоловіки приїхали до Києва та разом вживали алкогольні напої.

Раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.