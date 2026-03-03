Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ

Фото: Прокуратура України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники схеми скористалися високим попитом на квитки на міжнародні рейси та організували перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. За один квиток вони отримували від 300 до 500 євро, які ділили між собою.

Через їхні дії компанія понесла збитки понад 8,7 млн гривень на низці міжнародних маршрутів.

Учасників схеми викрили у грудні 2024 року, після чого прокурори повідомили їм про підозри. Наразі досудове розслідування завершено, і обвинувальні акти передано до Солом’янський районний суд.

Серед обвинувачених – голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції "Київ-Пасажирський", якого звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні службовим становищем.

Інші шість осіб, зокрема начальник резерву провідників станції "Київ-Пасажирський" та п’ять начальників поїздів, обвинувачуються у зловживанні службовим становищем у складі злочинної організації.

