03 березня 2026, 08:39

Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ

Фото: Прокуратура України
У Києві скерували до суду обвинувальний акт стосовно семи працівників АТ "Укрзалізниця"

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники схеми скористалися високим попитом на квитки на міжнародні рейси та організували перевезення пасажирів без належного оформлення проїзних документів. За один квиток вони отримували від 300 до 500 євро, які ділили між собою.

Через їхні дії компанія понесла збитки понад 8,7 млн гривень на низці міжнародних маршрутів.

Учасників схеми викрили у грудні 2024 року, після чого прокурори повідомили їм про підозри. Наразі досудове розслідування завершено, і обвинувальні акти передано до Солом’янський районний суд.

Серед обвинувачених – голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці станції "Київ-Пасажирський", якого звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні службовим становищем.

Інші шість осіб, зокрема начальник резерву провідників станції "Київ-Пасажирський" та п’ять начальників поїздів, обвинувачуються у зловживанні службовим становищем у складі злочинної організації.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік переказав шахраям майже 7 тис. грн передоплати на квиток за кордон. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події.

02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
